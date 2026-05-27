Freme la Serie B per l'anno prossimo, nonostante mancano ancora due squadre a completare il roster del prossimo anno. Tra le protagoniste di questa fase primordiale di mercato è il Mantova. Tra rinnovi, addii e conferme, i virgiliani stanno cominciando a mettersi a lucido per la prossima stagione di Serie B. In giornata è già stato annunciato il rinnovo del tecnico, Francesco Modesto, mentre è in arrivo il nuovo Direttore Sportivo.

Dopo l'addio di Leandro Rinaudo, inaspettato per gli ottimi risultati in campionato ottenuti con l'ex Palermo "dietro la scrivania" e Modesto a guidare gli 11. Dopo una prima parte di stagione da zona retrocessione con Possanzini e Botturi, i biancorossi hanno collezionato risultati di alto rango, lottando seriamente per i play-off. La stagione, alla fine, è stata conclusa al nono posto, a ridosso delle prime otto, certificando il successo del duo. Adesso, però, il Mantova è pronto per una nuova era, capitanata da Modesto - confermato e rinnovato - e il nuovo DS.

Il nuovo DS

Sarà Fabio Brutti il nuovo Direttore Sportivo dei virgiliani. Nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità, ma come riporta Tuttomercatoweb il DS è stato scelto personalmente dal presidente del club, Filippo Piccoli. Il DS è reduce da un'esperienza al Caldiero Terme e all'Hellas Verona, in stretto contatto con il team di Sean Sogliano, con particolare attenzione al settore giovanile. Insieme a Brutti, riporta TMW, dovrebbe arrivare anche Fabio Gatti, anche lui ex Hellas e oggi Direttore Sportivo dell'Atalanta U-23. La scelta ricade, dunque, su un profilo meno esperto della categoria ma più "futuribile", mantenendo la tradizionale scelta del club di pensare molto al futuro, in campo e fuori.

Dopo la separazione con la coppia Rinaudo-Bogdani, il Mantova si prepara ad abbracciare un nuovo duo, pronto a lavorare per preparare al meglio i virgiliani al prossimo campionato cadetto.