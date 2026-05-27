Francesco Modesto, condottiero della salvezza raggiunta senza patemi del Mantova, ha rinnovato nella mattinata odierna il suo contratto fino al 2029.

Subentrato a Possanzini, Modesto ha ottenuto 32 punti in 22 partite, ottenendo la salvezza e andando anche vicino ai playoff, uno scenario impensabile prima del suo arrivo.

L'allenatore ha sostituito Possanzini in un momento di crisi pesante del Mantova, che si trovava tra le ultime in classifica. La società si era resa protagonista di una scelta rischiosissima, sollevando dall'incarico un allenatore che, oltre questo inizio anno, aveva ottenuto dei risultati parecchio soddisfacenti.

La scelta, contrariamente dai pronostici, ha dato risultati incredibilmente sopra le aspettative.

IL COMUNICATO

"Mantova 1911 annuncia il prolungamento di contratto firmato nella mattinata odierna dall’allenatore Francesco Modesto con nuova scadenza fissata al 30.06.2029. Mantova 1911, nella persona del Presidente Filippo Piccoli, ringrazia Mister Modesto per la fiducia accordata al Progetto BiancoRosso. Buon lavoro e … Forza Mantova!"