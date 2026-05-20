Finisce dopo soli sei mesi l'avventura di Leandro Rinaudo al Mantova. L'ex direttore sportivo rosanero ha contribuito alla grande cavalcata per la salvezza condotta da Francesco Modesto, acquistando 13 calciatori nel mercato invernale e dando nuova linfa a una squadra che stava passando un periodo nero.

IL COMUNICATO

La scelta di non proseguire il rapporto con l'ex difensore del Napoli è stato reso ufficiale tramite una nota. Con lui, saluta anche Erjon Bogdani: "Mantova 1911 annuncia l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il collaboratore Erjon Bogdani. La Società BiancoRossa con il presidente Filippo Piccoli in testa intende porgere a Leandro Rinaudo e Erjon Bogdani un sentito, oltre che doveroso, ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, determinante per il conseguimento dell’obiettivo raggiunto. A Rinaudo e Bogdani l’augurio di poter ottenere nel rispettivo futuro nuove soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale".