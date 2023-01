Calciomercato Palermo, dietrofront Masciangelo: Rinaudo vira su Aurelio. Dettagli

Intrighi di mercato. Tutto può sempre accadere finché non vengono apposte le fatidiche firme e depositati i relativi contratti. Ribaltoni ed imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Emblematico, in queste ultime ore che precedono la chiusura della sessione invernale della campagna trasferimenti, l'affare Masciangelo per il Palermo targato City Football Group. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo prosegue la tormentata ricerca dell'esterno mancino che completi con Marco Sala la coppia di opzioni nel ruolo. Dopo l'epilogo infelice dell'operazione Azzi, con il sorpasso del Cagliari subito in prossimità del traguardo, Edoardo Masciangelo pareva ormai essere il profilo designato per rimpinguare la gamma di soluzioni sulla corsia di sinistra per Eugenio Corini.