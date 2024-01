Calciomercato Palermo, colpo Diakité: cifre e dettagli dell’affare. A Catanzaro…

Palermo ormai ad un passo dall'ultimare la seconda operazione in entrata della sessione invernale di calciomercato. Altro innesto di qualità e prospettiva per il club targato City Football Group dopo l'approdo a titolo definitivo del centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia dalla Juventus , trattativa virtualmente chiusa per l'approdo alla corte di Eugenio Corini del jolly difensivo classe 2000 Salim Diakité . Dopo un'articolata negoziazione con la Ternana , con annesse un paio di offerte rispedite al mittente dalla società umbra, le parti hanno trovato il punto di convergenza; il calciatore francese sarà il primo rinforzo del reparto difensivo rosanero e si trasferirà al club di viale del Fante a titolo definitivo, firmando un contratto che lo legherà al Palermo fino al 30 giugno 2028.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo verserà nelle casse della Ternana circa 1,3 milioni di euro, più una serie di bonus facilmente raggiungibili di matrice individuale e collettiva, fino a sfiorare i due milioni di euro. Il club umbro si è garantito inoltre una percentuale pari al 10% sull'eventuale futura rivendita dell'ex Teramo. Decisiva la volontà del giocatore, profilo versatile in grado di interpretare con identica padronanza ed efficacia sia il ruolo di laterale basso sul versante destro sia quello di centrale difensivo, desideroso fin da subito di sposare con entusiasmo l'ambiziosa causa del Palermo targato City Football Group. Vincente il pressing del management rosanero, bravo a non mollare la presa e trovare la soluzione idonea a vincere le iniziali resistenze delle Fere. Già in corso iter burocratico e documentale che prelude al tesseramento del calciatore; visite mediche presumibilmente fissate per la giornata di domani e corsa contro il tempo per formalizzare l'affare e mettere il giovane e talentuoso prospetto francese a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella per la gara contro il Catanzaro, in programma venerdì sera allo Stadio "Ceravolo".