Brunori: “Super gol? C’è rammarico. Cerchiamo di uscire presto da questo momento”

Due gol magnifici che però non sono bastati per far vincere il suo Palermo a Parma. Questo il pensiero di capitan Brunori nel post gara.

Mediagol ⚽️

"Al di là dei miei gol, c'è un rammarico grande per non aver portato i tre punti a casa contro un avversario così importante. Avremmo dato una sterzata a questo nostro momento". Lo ha detto Matteo Brunori, capitano e bomber del Palermo autore di due gol meravigliosi a Parma che però non sono bastati per portare a casa i tre punti. Queste le sue dichiarazioni in mixed zone:

"Purtroppo ci siamo ancora dentro e dunque cercheremo di uscirne fuori presto. I tre punti a Parma non so se avrebbero risolto tutto ma sicuramente ci avrebbero dato un umore diverso per affrontare la prossima settimana. Volevamo dare un segnale grande alla nostra gente che ci segue. C'è delusione, inutile aggiungere altro a tal proposito. Naturalmente per come si era messa la partita non avremmo voluto portare solo un pareggio a casa. Volevamo tornare a Palermo con una vittoria e dare una gioia maggiore ai nostri tifosi. Esultanza con il dito in bocca e il pallone sotto la maglietta? Mia moglie è in dolce attesa e sono molto contento di questo".

