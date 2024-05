Brunori: “Provato fino alla fine, supporto tifosi non è bastato. Venezia ha meritato”

"Lascia tanta tristezza e delusione perché ci abbiamo provato fino all’ultimo. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo. Sentivamo il supporto della nostra gente però non è bastato. Perla sempre il campo, ma sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all’ultimo per provare a fare un’impresa".