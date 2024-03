Brescia-Palermo, GdS: “Situazione tragicomica, questa rosa è stata sopravvalutata”

Seconda sconfitta di fila, un punto nelle ultime tre gare, nove i gol subiti nelle ultime tre partite. Ed un secondo posto che potrebbe allontanarsi ulteriormente dopo le gare in programma questo pomeriggio. Il Palermo , dopo l'inattesa debacle contro la Ternana , non è riuscito a sbancare il "Rigamonti" di Brescia , con la squadra di Rolando Maran che ha rifilato ben quattro reti alla formazione guidata da Eugenio Corini nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B .

"Numeri che vietano ogni illusione: in pochi giorni la squadra rosanero s’è sciolta come neve al sole ed è difficile dire se la responsabilità sia più dei singoli o del tecnico Corini. C’è un po’ di tutto in questo crollo, compreso il fatto che questa rosa è stata anche sopravvalutata. Tante le vittorie fortuite. Nulla è compromesso con dieci partite da giocare, non ci avventuriamo in giudizi definitivi ma è chiaro che questo rendimento non porta in Serie A", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Una gara "a tratti rocambolesca", con sei gol siglati tutti nel primo tempo e condizionata dalle incertezze della difesa rosanero e dall’espulsione di Ivan Marconi al minuto 21 del primo tempo. "Una situazione tragicomica: Marconi chiamato a sostituire Ceccaroni che era stato disastroso contro la Ternana, è stato a sua volta una delle principali cause della sconfitta", sottolinea il noto quotidiano.