Brescia-Palermo, Carrozzieri: “Come si fa? In campo tanto per o non avete i…”

4-2: è questo il momentaneo risultato del match tra Brescia e Palermo, attualmente in corso allo stadio "Rigamonti" e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Dopo avere sbloccato il match con una rete di Borrelli, le "Rondinelle" hanno subito la rimonta dei rosanero andati in gol grazie al penalty trasformato da Brunori e alla rete di Di Francesco. Immediata la reazione dei padroni di casa che, dopo aver messo a segno il gol del 2-2 con Paghera, hanno trovato il vantaggio grazie ad un'autorete di Di Francesco. Una prestazione opaca, arrivata a pochi giorni dal pesante ko maturato in casa contro la Ternana nel turno infrasettimanale di campionato, che frena ulteriormente la rincorsa degli uomini di Corini alle prime posizioni della classifica. A dire la sua al duplice fischio della sfida anche l'ex rosanero Moris Carrozzieri, espressosi sulla prova finora offerta dal Palermo attraverso un post pubblicato tramite i propri canali social.