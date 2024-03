Bolzoni: “Palermo? Spesso i demeriti sono dei giocatori. Pensano di sapere tutto”

Le parole dell'ex centrocampista rosanero: "Il mio Palermo non era costruito per tentare di andare in serie A ma per arrivarci".

"Ora mi accorgo che spesso i demeriti sono dei giocatori". Così Francesco Bolzoni, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". L'ex centrocampista del Palermo, che ha conquistato la promozione in Serie A con la maglia rosanero da protagonista, ha detto la sua dopo la disfatta della squadra di Eugenio Corini contro una diretta concorrente in ottica promozione: il Venezia. "Vedo gli stessi atteggiamenti sbagliati che avevamo io e i ragazzi che giocavano con me. Pensano di sapere ogni cosa, non ascoltano e l’errore non fa migliorare. Noi, inoltre, avevamo qualcosa in più nell’organico: non era costruito per tentare di andare in serie A ma per arrivarci. Probabilmente succederà anche al Palermo", ha concluso Bolzoni, ora vice di un altro ex, Giuseppe Sannino, al Paradiso in Svizzera.