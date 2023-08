Bari-Palermo, Corini: “Partite da vincere. Mercato? Stiamo lavorando. Di Mariano…”

Festival del Var e dei rimpianti al "San Nicola" di Bari : il Palermo spreca un rigore e non riesce a vincere nel primo match del nuovo campionato di Serie B nonostante la doppia superiorità numerica nella ripresa dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare . Allo scadere anche il gol annullato a Matteo Brunori per per offside. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro gli uomini di Michele Mignani , il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha analizzato la prova offerta dalla compagine siciliana.

"Entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Il primo tempo è stato equilibrato, avevamo qualcosa in più in termini di brillantezza. Avevamo preso un calcio di rigore, siamo una squadra che ne prende tanti per come giochiamo; avremmo indirizzato la partita segnandolo. Queste sono partite da vincere: abbiamo creato le condizioni per farlo, senza però riuscirsi. Il rigorista? Di Mariano è stato l'ultimo nostro rigorista prima dell'infortunio e ho voluto dare continuità. Mercato? Stiamo lavorando per coprire i ruoli mancati e vogliamo recuperare Aurelio", le sue parole.