Bari, Di Cesare ci crede: “Vogliamo la Serie A, Menez top. Caprile al Napoli…”

Il Bari sogna il riscatto dopo la cocente sconfitta nella doppia finale playoff contro il Cagliari nella scorsa stagione. Sogno Serie a infranto all'ultimo giro d'orologio dalla zampata ferale di Pavoletti che ha gelato il San Nicola e lanciato in paradiso la compagine di Claudio Ranieri. La formazione di Mignani lavora duramente nel ritiro di Roccaraso per smaltire la delusione e riptovare la scalata nell'ormai prossima stagione 2023-2024, come conferma il capitano e leader dei galletti, Valerio Di Cesare, ai microfoni di Sky Sport.

"Perdere una finale così fa veramente male, sarebbe stato diverso perderla 3 o 4 a 0, però è andata così, e ora dobbiamo solo pensare a rialzarci e provare a buttarci tutto alle spalle per rivivere di nuovo le emozioni che abbiamo vissuto nella precedente stagione, perché questa città è da Serie A. Menez è arrivato da poco, è un giocatore straordinario, quello che ti può far fare il salto di qualità: si è inserito subito alla grande, per il momento va tutto bene. Caprile? Può diventare un grande portiere da Serie A, si era capito da subito che non c'entrava niente con la Serie B, il Napoli ha fatto un grande colpo a prenderlo, e credo che anche lui abbia fatto la scelta giusta, per la sua crescita, ad andare a Empoli".