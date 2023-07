Le prime immagini dell'arrivo nel ritiro del Bari di Jeremy Menez, ex attaccante di Reggina e Milan tra le altre, nuovo giocatore biancorosso

Jérémy Ménez è un nuovo giocatore del Bari. L'ex attaccante di Milan e Paris Saint Germain tra le altre, dopo aver detto definitivamente addio alla Reggina ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia, ancora una volta in Serie B. Ecco le immagini del suo arrivo in ritiro, alla corte di Michele Mignani.