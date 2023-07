Ceccaroni: “Bari all’esordio? Gara difficile come tutte. Santa Rosalia? So che…”

"Spezia? Sempre speciale giocare contro chi ti ha cresciuto. Sarà una grande emozione perché è una partita speciale. Non vediamo l'ora di giocare le partite che contano. Di Mariano quest'estate ogni giorno mi chiedeva novità sulla trattativa con il Palermo. In Serie B anche Di Mariano sposta gli equilibri, appena tornerà al 100% ci darà una grossa mano. Santa Rosalia? Non sono ancora informatissimo, mi hanno detto che è la festa più importante a Palermo e abbiamo fatto un video per i tifosi. Bari all'esordio? Difficile dire adesso scontro diretto, sarà una partita bellissima davanti a uno stadio pieno come potrebbe essere il San Nicola. Tutte le partite sono difficili, il Bari ha fatto la finale playoff lo scorso anno. Pensiamo prima allo Spezia per poi arrivare pronti alla prima giornata"