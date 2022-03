Baldini: “Fatica con la Vibonese? Real Madrid perde col Getafe, Barça con l’Osasuna”

Le dichiarazioni post Palermo-Vibonese 3-0 del tecnico rosanero Silvio Baldini. Al "Barbera" decidono i gol di Valente, Brunori e Soleri

Parola a Silvio Baldini . Il tecnico rosanero è intervenuto nella mixed zone al seguito della netta vittoria per 3-0 del Palermo contro l'ultima in classifica di Serie C , la Vibonese . Il "Barbera" è da praticamente un anno che vede risultati positivi in favore della compagine siciliana. Un tris secco dei rosa che colpiscono nella ripresa dopo aver scheggiato i legni della porta avversaria, con le firme decisive di Valente , Brunori e Soleri . Settima gara consecutiva bagnata dalle reti dell'italo-brasiliano, giunto a quota 16 marcature totali, in prestito dalla Juventus che si conferma infermabile. Queste le dichiarazioni in mixed zone da parte del tecnico nativo di Massa:

"Non mi ha sorpreso non trovare la porta nel primo tempo. La Vibonese non ha fatto come la Salernitana a San Siro ieri, non ha cercato di giocare uno vs uno. Oggi sono stati tutti racchiusi dietro e hanno provato a ripartire in contropiede. Anche se non abbiamo fatto una grande partita d'intensità abbiamo colpito un palo e una traversa clamorosa. L'importante era non avere la frenesia. Se il Real Madrid perde con il Getafe o il Barca con l'Osasuna anche il Palermo può avere problemi con la Vibonese. Ai ragazzi ho detto di non pensare al gatto nero ma di fare una partita di fiducia. Ad Avellino bisogna giocare una partita di grande intensità che può portarci a conquistare delle situazioni importanti in campo. Quattro legni e tre gol credo che sia un tabellino degno di nota. E' normale che il mio compito è anche quello di cercare di dare un contributo ai ragazzi, io li conosco e so come si sono allenati. Mi andava di gestire la partita in questo modo, la cosa più bella è che il Palermo ha vinto senza soffrire. Bisogna imparare a gestire i tempi della gara, dobbiamo andare incontro alle partite fuori casa e ai play off. Diventa fondamentale capire come gestire i tempi per far male agli avversari".