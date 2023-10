Aurelio: “Concorrenza con Lund fa solo bene. Mio gol? Lo rivedrò tante volte”

2-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Sudtirol, andato in scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”, e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Un risultato analizzato al triplice fischio dall’autore del gol della vittoria, Giuseppe Aurelio, intervenuto in sala stampa.

"Dieci marcatori diversi? Pensiamo che sia una cosa fondamentale che ci fa sentire importanti nel gruppo e ci dà la sensazione che ognuno di noi possa sbloccare la partita. Ricominciare il secondo tempo in svantaggio? Siamo rientrati concentrati e determinati, sfruttando le occasioni create e rispondendo da grande squadra. Secondo gol di testa e torsione complicata? Ancora lo devo rivedere, sono salito subito in sala stampa. Però tutti i miei compagni mi hanno fatto i complimenti. Non vi nego che una volta tornato a casa me lo rivedrò tante volte. Penso sia stato più difficile rispetto a quello col Modena. Frutto del lavoro della settimana che ci porta la domenica in campo. Concorrenza con Lund sulla sinistra? Kris è un grande giocatore. Questa competitività ci fa solo migliorare. Con lui parlo tutti i giorni e questo dualismo che abbiamo ci spinge a far bene partita dopo partita"