Aronica: “City paziente con Corini. Parma prima, secondo posto Cremonese o Venezia”

SERIE B- "Vedo un campionato di B molto equilibrato con tante squadre vogliose di conquistare la Serie A, come per esempio il mio Palermo. Credo, ad ogni modo, c he il Parma abbia l’organico più competitivo per raggiungere la promozione diretta. Il secondo posto secondo me se lo giocheranno Cremonese e Venezia, le altre si daranno battaglia nei playoff ".

IL PASSATO- "Il mio periodo al Palermo da calciatore? Sono arrivato a gennaio del 2013 in un momento complicato. Erano gli ultimi anni della gestione Zamparini e non c’era progettualità, tant’è che da lì a poco il club poi fallì. Non ho rimpianti, sono arrivato a vestire la maglia del Palermo dopo tanti anni fuori. Messina, Reggina, Napoli, sono state tutte tappe importanti. Avevo lasciato la città a 16 anni per trasferirmi alla Juve, per questo sono stato contento di essere tornato. Mi aspettavo un epilogo diverso e non una retrocessione a fine carriera. Ricordo felice? Sicuramente il pari contro il Catania nel derby, visto che i tifosi ci hanno accolto con delle B giganti. Seppur poi arrivò comunque la retrocessione, non essere retrocessi al Massimino fu importante per me”.