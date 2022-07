Antonelli: “Palermo-City Group? Sono i benvenuti, purché investano”

"Se Dybala va a Roma o a Napoli diventa il giocatore simbolo. E ha fatto una scelta: separarsi dalla Juve perché non era il calciatore importante che voleva essere". Lo ha detto Stefano Antonelli , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta in merito al possibile approdo all' Inter di Paulo Dybala , all'acquisizione dell'80% delle quote del Palermo FC da parte del City Football Group .

"L’Inter ha mollato la presa per Dybala? Marotta non sapeva come sarebbe finita per Lukaku. Così si è portato avanti per Dybala. Per quanto possano competere su tre fronti, avere Dybala, Lautaro e Lukaku non sarebbe il massimo sul piano della gestione. Oggi il ragionamento è: è un plus, o confusione? Dybala vuole sentirsi un calciatore importante. Inamovibile. Forse oggi l’Inter non gli dà questo", le sue parole.