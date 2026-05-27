Si entra nel vivo dell'ultimo atto di questa stagione di Serie B. -2 alla finale di ritorno tra Monza e Catanzaro, finale di ritorno dei play-off. Si riparte dal 2-0 per la squadra di Bianco, conquistato nel match d'andata al Ceravolo. In mattinata è stata comunicata la designazione del direttore di gara e di tutta la squadra arbitrale.

L'arbitro

Sarà Davide Massa l'arbitro della finale. L'esperto fischietto della sezione di Imperia sarà affiancato dai guardalinee Meri e Peretti. Mucera il quarto uomo, mentre al VAR Di Paolo e Pezzuto.