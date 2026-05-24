Il Monza vince 2-0 in casa del Catanzaro ed è a un passo dalla promozione in Serie A. Hernani e Caso indirizzano la finale dalla parte dei brianzoli, e venerdì basterà non perdere per ritornare in massima serie.

La forza della panchina

Non si scopre oggi la forza dell'organico brianzolo, ma ancora una volta Bianco sorride grazie alla propria panchina. Nel secondo tempo il tecnico inserisce Petagna, Hernani, Caso e Obiang, giocatori che probabilmente giocherebbero titolari in tutte le altre squadre di B. Se oltre al valore si aggiunge l'incisività nella gara, ne viene fuori un Monza che si prende ufficiosamente la Serie A.

Apre la partita un gol spettacolare di Hernani, uno dei suoi soliti bolidi da fuori area che si insaccano all'incrocio dei pali. La chiude un contropiede avviato da Petagna e finito da una sgasata di Giuseppe Caso. Nel mezzo una partita molto bella, con occasioni da una parte e dall'altra.

2 su 3

Il Monza ha le mani sulla promozione, il Catanzaro deve fare un'altra impresa. Venerdì il ritorno all'U-Power Stadium, sempre alle ore 20:00. Al Catanzaro serve una vittoria con tre gol di scarto. La squadra di Bianco va in Serie A se non perde. La pratica sembra chiusa, ma può succedere ancora di tutto.