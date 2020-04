Pescara, Fiorillo: “Taglio stipendi? “Non abbiamo parlato ufficialmente della questione, ma vi dico che…”

Solidarietà nelle calamità.

È l’appello che dovrebbe essere accolto unanimemente da tutte le società in questo tempo di incertezza indotto dal dilagarsi dell’epidemia da Coronavirus. Nei giorni scorsi club come Inter, Juventus, Barcellona, Bayern Monaco – la lista è innumerevole – si sono resi protagonisti in una campagna di riduzione salariale per andare incontro alle esigenze di cassa dei rispettivi presidenti. Non mancano esempi virtuosi in categorie minori come nel caso del Leeds United che milita in Football League Championship, la seconda divisione del campionato inglese di calcio. La prerogativa è quella di tutelare i dipendenti interni del club.

Leeds United, i calciatori si riducono lo stipendio: “Pagate prima i dipendenti”

Adesso, è il turno del Pescara. Vincenzo Fiorillo, portiere e capitano del Delfino, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alla trattativa in corso per il taglio degli stipendi dei calciatori: “Non si è ancora parlato ufficialmente della questione – riporta questa mattina Il Messaggero –, ma c’è apertura totale da parte dei calciatori. Bisognerà trovare i modi, perché la serie A è un mondo a parte, la B e la C sono realtà molto diverse. E lì le società non se la passeranno bene nel programmare il futuro: bisogna trovare una soluzione che parta dai calciatori e arrivi a tutti i dipendenti del sistema calcio“.

Dunque, appare evidente come in categorie diverse da quelle maggiori lo sforzo della riduzione degli stipendi diventa una necessità improrogabile: è bene che sia fatto in questo momento per evitare ripercussioni sulla partecipazione alla stagione successiva. Tutti i club si trovano di fronte a problemi economici rilevanti che derivano dal mancato incasso degli introiti delle partite casalinghe e dai contratti di sponsorizzazioni pronti per essere annullati: queste entrate sono la linfa vitale per il proseguimento corretto di qualsiasi economia societaria. Bisogna agire nel più breve lasso di tempo possibile, questo è il monito condiviso.