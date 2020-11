Nations League, Italia-Polonia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

L’Italia affronterà questa sera la Polonia.

Scenderanno in campo a partire dalle ore 20.45 le nazionali di Italia e Polonia nel match di Nations League che si giocherà a Reggio Emilia. Gli azzurri, decimati da diversi contagi per Covid-19, saranno guidati in panchina da Alberico Evani, detto “Chicco”. Anche il ct Roberto Mancini, infatti, è risultato positivo al Coronavirus e dunque posto in isolamento. Ma sono diversi i calciatori che questa sera saranno assenti, ultimo in ordine cronologico è il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che ha comunicato nella giornata del 14 novembre che non farà parte degli Azzurri.

Italia-Polonia, Bonucci deve dare forfait: “Devo fermarmi, ho chiesto troppo al mio fisico”

L’incontro, come scritto precedentemente, vedrà il suo calcio d’inizio alle ore 20.45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Il match sarà visibile in diretta su Rai 1, in esclusiva per la storica tv italiana. Potrà anche essere seguita in streaming, tramito il sito di riferimento della televisione nazionale o tramite l’applicazione Rai Play. Di seguito, inoltre, vi proponiamo le probabili formazioni del match di questa sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-POLONIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymański, Krychowiak, Grosicki; Moder; Zielinski, Lewandowski.