Marina di Ragusa-Palermo, esodo dei tifosi: in mille per sostenere i rosanero

“Il Palermo è partito ieri alla volta di Ragusa e sarà seguito oggi da circa mille palermitani, pronti a dare sostegno alla squadra di Rosario Pergolizzi nella prima trasferta siciliana del nuovo anno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di questo pomeriggio alle 14.30 tra i rosanero e la compagine rossoblù. La squadra di Pergolizzi sarà quindi accompagnata da un massiccio numero di supporter, col club ibleo che ha comunicato di aver già venduto i 750 tagliandi per il settore ospiti ed aver aperto la vendita anche per i 350 posti della Tribuna C: “Oltre mille, dunque, i sostenitori rosanero attesi allo stadio Aldo Campo. Un’invasione che manca da mesi, dato che l’ultima trasferta in Sicilia aperta agli ospiti risale al 29 settembre (contro l’Fc Messina)“.

Marina di Ragusa-Palermo, rivoluzione Pergolizzi: in avanti c’è Sforzini, in campo anche Mauri e Silipo. La probabile formazione rosanero