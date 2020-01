Marina di Ragusa-Palermo, rivoluzione Pergolizzi: in avanti c’è Sforzini, in campo anche Mauri e Silipo. La probabile formazione rosanero

“Prove tecniche per una nuova fuga. Oggi a Ragusa sapremo se il peggio è passato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di questo pomeriggio tra Marina di Ragusa e Palermo. Una sfida che per i rosanero risulta essere fondamentale. La squadra di Pergolizzi ha infatti la necessità di bissare la vittoria interna ottenuta la scorsa settimana e mantenere a distanza di sicurezza il Savoia, attualmente a -5 punti. Dall’altra parte la formazione allenata da Utro, reduce dal pari esterno proprio contro la diretta concorrente del Palermo, è a caccia di punti salvezza.

Pergolizzi dovrà però fare i conti con parecchie assenze: Doda, Vaccaro e Ricciardo. I primi due, già assenti dalla scorsa gara, hanno costretto il tecnico a cambiare modulo e passare al 3-4-3 con Langella e Martinelli sulle corsie. Per quanto riguarda invece il centravanti messinese, infortunatosi nel corso della gara col Roccella, Pergolizzi non ha ancora scelto il suo sostituto. Con Sforzini e Ficarrotta in ballottaggio, ma il primo sembra favorito sul secondo.

Dubbi anche a centrocampo: Martin non è ancora al 100%, dal 1′ dovrebbe esserci Mauri con al suo fianco uno tra Kraja e Ambro: “L’albanese non sta attraversando un buon momento, ha perso la spigliatezza del girone di andata, ma Ambro non ha fatto meglio quando è stato chiamato a sostituirlo. Altri due dubbi in avanti. Dopo una settimana di prove con Ficarrotta al centro dell’attacco (che sarebbe giustificabile anche per il sostegno che il palermitano può dare in fase di contenimento) sembra che Pergolizzi abbia deciso di dare fiducia a Sforzini“.

Il centravanti ex Avellino sembra quindi essere in vantaggio su Ficarrotta, mentre sugli esterni Floriano è certo di un posto, mentre restano in ballottaggio Silipo e Felici, con il giovane proveniente della Roma in vantaggio sul numero 75 rosanero: “Un dubbio un po’ meno… ragionevole. Senza voler togliere nulla al giovanissimo Silipo sarebbe difficile da capire l’esclusione del giocatore fino a questo momento più positivo del Palermo, quello che ha certamente portato più punti, che anche col Roccella è stato tra i migliori in campo e che non accusa malanni d’alcun genere“.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Mauri, Kraja, Martinelli; Silipo, Sforzini, Floriano.

In panchina: Fallani, Bechini, Ambro, Martin, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Marong, Ferrante, Felici.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.