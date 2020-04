LND, Sibilia: “Attendiamo novità sulla conclusione dei campionati. Per la Serie D serve nuovo protocollo, vi spiego”

Cosimo Sibilia prova a fare chiarezza.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo , al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati, e in particolare sulla stagione di Serie D.

Deciso ad aiutare e andare incontro alle società dilettantistiche, il presidente della LND, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha tracciato un quadro chiaro e riepilogativo dell’attuale situazione sul sistema calcio: “La Serie A deve ricominciare a giocare anche perché deve produrre dal punto di vista del prodotto, quindi vendere e aiutare l’economia dell’Italia. Ripresa ad inizio Giugno? E’ un’ipotesi molta vicina alla realtà. Per quanto riguarda la Lega Nazionali Dilettanti siamo in trepidante attesa per avere qualche notizia sulla conclusione dei campionati, anche per l’Eccellenza. Il Ministro Vincenzo Spadafora, inoltre, ha detto che hanno necessità di valutare i numeri della LND e che tra qualche giorno ci avrebbero fatto sapere con un eventuale nuovo protocollo che noi possiamo attuare. Quindi, fin quando ci sarà anche l’ultima possibilità di giocare, cercherò di perseguirla”.

“Soldi in più alla LND? E’ uno dei motivi per cui la Serie A sta discutendo – ha proseguito -. Ci vuole solidarietà perché in questo momento ne abbiamo grande bisogno. Ho chiesto che la legge Melandri, che dà fondi alla Federcalcio, possano andare anche in parte sull’attività di base LND: anche questo potrebbe essere un segnale. La LND è per la ripresa dei campionati, con le dovute precauzioni e le massime misure di sicurezza sanitarie. Dobbiamo cercare di far dare l’ultima parola al rettangolo di gioco, ma se il protocollo è quello di Serie A, è chiaro che noi non abbiamo le loro capacità”, ha concluso Sibilia.