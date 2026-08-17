A meno di sette giorni dall'esordio in Serie A contro il Venezia, il Lecce fa tappa a Palermo per i trentaduesimi di Coppa Italia. I salentini scenderanno in campo questa sera al Barbera, sold out per l'occasione, con il compito di lanciare un segnale dopo un'estate turbolenta.

La preparazione alla quinta stagione consecutiva di A, un record storico per la squadra salentina, non è cominciata nel migliore dei modi, e gli interrogativi intorno al Lecce sono parecchi. Dal mercato alla dirigenza, passando per il campo. Che Lecce arriva al Barbera per la Coppa Italia?

LO STADIO - La prima precisazione riguarda il Barbera: perché si gioca a Palermo e non a Lecce, come da regolamento? La risposta risiede nella ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il Lecce ha avviato i lavori di restyling dello stadio Via del Mare al termine dello scorso campionato, in modo tale da poter rispettare la data di consegna dell'impianto per i giochi. Lo stadio di Lecce è stato selezionato, insieme ad altri impianti come il nuovo Iacovone di Taranto, per ospitare alcune partite di calcio. Per questo motivo la Lega Serie A ha decretato l'inversione di campo con il Renzo Barbera, pronto ad accogliere i salentini con il pubblico delle grandi occasioni. Nella serata di ieri il club rosanero ha comunicato il sold out in vista del match di Coppa Italia.

RISTRUTTURAZIONE - Non solo del Via del Mare. La notizia dell'addio di Pantaleo Corvino ha preso quota già alle battute finali della scorsa Serie A, poi confermate dallo stesso dirigente nei primi giorni di giugno. La società ha avviato il cast per trovare il sostituto in tempi brevi, per qualche giorno sembrava vicino l'arrivo di Sean Sogliano, salvo poi ritornare sui suoi passi e rimanere a Verona. Alla fine il club ha optato per una soluzione interna, promuovendo Stefano Trinchera da Direttore Sportivo a Direttore Generale. Il primo mercato del nuovo direttore, attualmente, procede a rilento. Un solo colpo messo a segno: il francese Geubbels, acquistato dal Paris FC per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Anche in uscita pochi movimenti, su cui spicca l'addio del capitano Ramadani, partito alla volta della Turchia. Tra i partenti figura anche Tiago Gabriel, convocato per la gara di questa sera ma con la valigia in mano - piace in Premier League.

LEGAL DRAMA - Il caso Lameck Banda-Lecce è senza dubbio l'episodio dell'estate in Serie A. Una soap opera che sembra ancora ben lontana dalla conclusione, anche se negli scorsi giorni il caso è passato in mano alla FIFA. In sostanza: il giocatore zambiano non ha alcuna intenzione di tornare a Lecce e, secondo quanto riportato da fonti estere, avrebbe già sottoscritto un contratto con l'Al-Swehly Sports Club, club libico di prima divisione. Il 30 giugno il Lecce ha esercitato il rinnovo automatico per una stagione, opzione presente nel contratto di Banda, ma al ritiro estivo di luglio il giocatore non si è presentato. La posizione del Lecce è chiara, e ieri si è espresso anche Di Francesco, ma soltanto un comunicato della FIFA metterà la parola fine, o quasi, a questa vicenda.