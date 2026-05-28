Pantaleo Corvino dovrebbe lasciare il Lecce al termine della stagione. I salentini hanno ottenuto la salvezza nell'ultima giornata di campionato, e in vista della prossima Serie A probabilmente dovranno ripartire da un nuovo dirigente. Corvino avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa, dopo cinque anni di servizio in Salento. Si attendono aggiornamenti.

Il ciclo Corvino

In cinque anni, l'esperienza e la cultura del lavoro di Corvino ha portato il Lecce a stabilirsi in Serie A. Dopo la promozione dalla B, ottenuta al primo anno, nei successivi quattro anni il Lecce ha sempre mantenuto la massima categoria. La vittoria con il Genoa ha certificato la quarta consecutiva, un record assoluto per il club salentino. Ogni anno Corvino ha orchestrato le operazioni in uscita del Lecce, che hanno fruttato nelle casse del club plusvalenze corpose (Dorgu e Krstovic i casi più eclatanti), e hanno portato in Salento giocatori apparentemente sconosciuti, rivelatisi importanti per conquistare l'obiettivo della salvezza. L'ultimo esempio, pronto a diventare la prossima plusvalenza del Lecce, è Tiago Gabriel. Il portoghese è stato acquistato da Corvino per circa 2 milioni di euro, e subito è diventato un punto fermo della difesa.

Il sostituto

In attesa del comunicato ufficiale da parte del Lecce, il sostituto di Corvino potrebbe essere già in casa: il nome più caldo, riportato da Gianluca Di Marzio, è quello di Stefano Trinchera.

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