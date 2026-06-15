Proseguono le valutazioni in casa Sampdoria per quanto riguarda il nuovo allenatore. L'organigramma societario dei blucerchiati si sta stabilizzando, a seguito dell'ufficialità dell'arrivo del nuovo DS, Americo Branco. Adesso la Samp va a caccia del nuovo tecnico, e alla lista dei nomi prende sempre più quota quello di Fabio Pecchia, seguito anche dal Pisa.

La scelta

La Samp considera Pecchia l'obiettivo numero uno per la panchina, la cui esperienza può essere fondamentale per guidare la risalita della squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i contatti tra la Samp e l'entourage dell'allenatore proseguono spediti, e filtra un certo ottimismo visto che Pecchia ha aperto al trasferimento. Il club blucerchiato ha fretta di chiudere il prima possibile il discorso legato all'allenatore, quindi nei prossimi giorni la trattativa entrerà nella fase cruciale.

Il nome di Pecchia si è aggiunto negli scorsi giorni alla lista di nomi sondati dalla Samp, su cui figuravano già Davide Possanzini, Ryan Mason e Bo Henriksen. Al momento, però, il nome di Pecchia è scalato in cima alla classifica, e i contatti più intensi sono proprio con l'allenatore ex Parma, sondato anche dal Pisa che cerca di coprire la propria panchina dopo l'esonero di Oscar Hiljemark. Intanto la Samp prova ad anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei tecnici più esperti del campionato.

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