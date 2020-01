Juventus, Kulusevski si presenta: “Gioco solo per vincere. Sarri? Ho studiato il suo gioco, ecco cosa dico ai tifosi”

Parola a Dejan Kulusevski.

Dopo le visite al JMedical di Torino, questa sera, è arrivata anche la firma: Dejan Kulisevski è a tutti gli effetti un nuovo giocare della Juventus. Lo svedese, che ha firmato un contratto da 2,5 milioni a stagioni fino al 2024, resterà a Parma fino a giugno prossimo, approdando così alla corte di Sarri solo a partite dalla prossima stagione. Di seguito le prime parole da giocatore della Juventus, rilasciate dall’attaccante al sito ufficiale del club.

“Sono molto contento, l’anno non poteva iniziare meglio di così. E’ un giorno importante per me, per gli amici, per la famiglia, per chi ha lavorato con me. Gioco solo per vincere, se penso sia meglio tirare tiro, se penso che un compagno sia messo meglio la passo. Non contano assist o gol, solo la vittoria. Sarri ha fatto un lavoro fantastico al Chelsea, al Napoli. Ho studiato il suo gioco a due tocchi, tutti si aiutano, mi farà migliorare tanto. Il mio ruolo dall’inizio è stato il trequartista. Ho giocato però in più ruoli, posso giocare esterno, l’anno scorso ho giocato mezzala. Dove mi metterà il mister, starò, ma io mi sento trequartista”.



Il giocatore si è poi espresso sulla sua esperienza al Parma: “Sono a Parma da sei mesi ma è casa, tutti i compagni mi aiutano, sono fortunato ad avere compagni e un mister così che crede tanto in me. La Juventus… E’ una della più grandi del mondo, quando inizi a giocare vuoi giocare per la Juventus: quando ho avuto la possibilità di venire qui, non ci ho neanche pensato”.



Infine, un messaggio per i tifosi: “Il primo è per quelli del Parma: sto già pensando alla gara di lunedì, per giocare e migliorare come fatto in questi sei mesi. A quelli della Juventus dico che da luglio darò tutto, in allenamento, in partita, voglio migliorare e far contenti i ragazzi”.