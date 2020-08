Ex Palermo: Norbert Balogh, ecco l’Honved. Contratto pesante e ruolo da protagonista, i dettagli

L’ex attaccante del Palermo Norbert Balogh ritorna in patria.

In quelle ridotte occasioni in cui il tecnico Grant McCann gli aveva concesso spazio, le sue risposte sembravano promettere bene. Ma, per l’appunto, non hanno avuto seguito.

La scarsa continuità di impiego e alcune divergenze di vedute con la dirigenza dell’Hull City avevano spinto l’ex Palermo Norbert Balogh a chiedere la risoluzione del contratto a maggio scorso.

Adesso per il centravanti classe ’96 si prospetta un’esperienza in patria: il Budapest Honved ha messo sul piatto un ruolo da protagonista, al centro del gioco della squadra allenata da Tomas Bodog, e un contratto pesante per spingere il giocatore a mettere in mostra con continuità quelle qualità fatte vedere solo a sprazzi. Biennale più opzione per il terzo anno a cifre importanti. Norbert Balogh riparte dalla sua Ungheria.