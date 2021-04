Europei, si riunisce il Comitato Esecutivo UEFA: Bilbao e Dublino rinunciano, raddoppia San Pietroburgo

In vista dell’Europeo che avrà inizio il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale tra l’Italia e la Turchia, sono state prese alcune decisioni in merito proprio alle sedi della competizione iridata. Nei prossimi giorni Dublino rinuncerà definitivamente ad ospitare le gare, sarebbe pronto ad accogliere l’Inghilterra che però non sarebbe stata considerata dopo le ultime vicende legate alla Super League. Vedrà raddoppiati gli appuntamenti tra le mura amiche San Pietroburgo, mentre a perdere gli Europei è stato Bilbao ma non la Spagna. I match programmati infatti nella città basca saranno spostati a Siviglia, nessun problema invece per Monaco di Baviera. La scelta di rinunciare a Bilbao è arrivata direttamente dall’account twitter ufficiale di Zibì Boniek, vicepresidente dell’UEFA.

