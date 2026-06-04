Continua a prendere forma la stagione che verrà tra Serie B e Serie A. Sono ancora tante le panchine vacanti o ancora in dubbio per la prossima stagione, con la grande eccezione Cesena. Dopo aver confermato Ashley Cole, arrivato in corsa la scorsa stagione, i bianconeri stanno ora decidendo il suo futuro.

DUBBI PER LA PANCHINA DEL CESENA

L'ex terzino ha collezionato solo sei punti nelle otto gare al comando, ma nonostante questo - in prima battuta - è stato confermato come punto cardine del progetto bianconer. Dopo aver rilasciato delle dichiarazioni che non sono state gradite dalla dirigenza, però, è tornato in dubbio dopo giorni di riflessione. Chi potrebbe sostituirlo - come riportato da tuttomercatoweb - è Davide Possanzini, ex tecnico del Mantova. L'allenatore ha dimostrato di avere grandi idee nel suo percorso a Mantova, iniziato in C e terminato con l'esonero di pochi mesi fa. Il suo nome è circolato per più di un club, visto il suo profilo considerato anche futuribile e adatto all'inizio di un progetto tecnico di vertice. Nelle scorse ore, ci sarebbe stato un contatto con il nuovo DS Andrea Mancini, e il suo nome potrebbe diventare sempre più attuale nell'economia di un cambio in panchina che, da semplice ipotesi, potrebbe presto trasformarsi in realtà. Situazione da seguire attentamente per un inaspettato scossone che potrebbe colpire il Cesena.

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