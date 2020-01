Calciomercato Palermo, ecco Floriano: l’italo-tedesco firma un contratto di sei mesi

“L’attesa è finita. Floriano è un giocatore del Palermo, ieri ha siglato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per sei mesi più un ulteriore anno in caso di promozione in Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del neo acquisto del Palermo Roberto Floriano. L’esperto attaccante classe 1986 già da oggi sarà a disposizione di mister Pergolizzi ed a partire dal prossimo impegno contro il San Tommaso potrà scendere in campo con la maglia rosanero, avendo disputato l’ultima gara con la maglia del Bari lo scorso 8 dicembre.

Arrivato ieri in Sicilia, dopo aver assistito dalla tribuna alla gara contro il Marsala, Floriano ha siglato un contratto che lo legherà ai rosanero per i prossimi sei mesi con un opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie C del Palermo: “Un’aggiunta necessaria, in un attacco che negli ultimi mesi ha perso pezzi e non rende più come ad inizio stagione“, si legge.

Floriano ha indossato la maglia del Bari per un ano e mezzo, trascinando nella scorsa stagione i galletti in Serie C a suon di gol (13). Giunto tra i professionisti, però, dopo un infortunio subito in ritiro, non è riuscito a ritagliarsi tanto spazio, anche in virtù dell’esonero di Cornacchini e l’arrivo odi Viviarini che ha abbandonato il modulo con tre punte.

Nato ad Albstadt-Ebingen, in Germania, Floriano muove i primi passi nel settore giovanile dell’Inter, per poi girare diverse squadre tra Serie D e Serie C: Legnano, Seregno, Colognese, Tritium e Alessandria. Tenta la fortuna anche in Bulgaria con la maglia del Botev Vratsa, per poi rientrare in Italia con la Pistoiese. Poi Mantova, Barletta, Pisa, dove ha conosciuto Pelagotti, e Carrarese. Gioca anche in Serie B con la maglia del Foggia, dove realizza anche la rete del 2-2 nell’ultima giornata di campionato contro il Frosinone, condannando i ciociari ai playoff , poi vinti in finale proprio contro i rosa.

