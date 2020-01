Pergolizzi: “Arrivo di Floriano bella notizia. Rigore? Noi gruppo splendido, vi racconto cosa è successo””

Il Palermo inaugurano il 2020 con una vittoria.

I rosanero, reduci dal pareggio contro il Troina antecedente alla sosta natalizia, hanno battuto quest’oggi il Marsala tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. In gol Juan Mauri, dal dischetto, e i subentrati Christian Langella e Andrea Silipo. Risultato finale 3-1.

Palermo-Marsala 3-1: lampi, stenti e sofferenza. Prima gioia rosa del 2020 al Barbera! Perla Silipo per il tris

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha risposto alle critiche rivoltegli dal patron degli azzurri, Domenico Cottone, e ha svelato alcuni retroscena in merito ai 90′.

Marsala, Cottone: “Io tifoso rosanero, ma il Palermo non otterrà la promozione così. Pergolizzi…”

“Non conosco Cottone personalmente e posso dire che ognuno può dire quello che vuole, facendo questo gioco siamo la miglior difesa. Direi al presidente del Marsala di pensare alla propria squadra. Floriano? È arrivato e si è presentato, direi che questa è una bella notizia. Questo è un gruppo di ragazzi splendidi che vanno molto d’accordo, quando Lancini ha preso in mano il pallone prima del rigore per darlo a Ricciardo non può che confermarlo. La scelta dei rigoristi l’avevo fatta prima e tutti sapevano cosa dovevano fare, ho scelto Mauri. Il nostro unico obiettivo è quello di vincere e quindi non è importante chi segni, ci giocheremo il campionato con il Savoia e non importa se sono a 3 punti: dobbiamo continuare a vincere. Non c’è mai niente di sicuro e quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, questa è una squadra che anche sull’1-1 ha cercato di vincere e ha portato la gara a casa. La cosa fondamentale era vincere questa partita e ricominciare con il piede giusto e abbiamo messo un po’ di benzina che ci permetterà di arrivare al meglio fino alla fine. Rizzo Pinna? Ha giocato Silipo perché è un 2001 e quindi non potevo inserire lui, con la regola degli under non si può agire diversamente“.

FOTO Palermo, ufficiale: Floriano è un nuovo giocatore rosanero. I dettagli