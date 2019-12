Calciomercato Palermo, caccia al sostituto di Santana: occhi puntati su Floriano e Piccolo. La situazione

“Una richiesta condivisa, le altre da valutare. Il mercato del Palermo si muove attorno ad una pedina da inserire in attacco, ma le necessità dello staff tecnico sembrerebbero convergere anche su altri ruoli“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del mercato in entrata del Palermo. Il club rosanero ha la necessità di rimpiazzare numericamente Mario Alberto Santana, che sarà costretto a restare lontano dal campo per circa quattro mesi. Oltre ad un nuovo attaccante, però, l’organico sembra esser corto anche in altri reparti.

Anche se a livello numerico difesa e centrocampo possono esser considerati reparti completi, cosi in realtà non è. Alcuni calciatori presenti in rosa, infatti, non sono mai stati utilizzati dal tecnico Rosario Pergolizzi, a conferma del fatto che non vengono ritenuti dall’allenatore all’altezza della situazione. Perlopiù si tratta di under, che talvolta, già nell’arco del girone d’andata, sarebbero risultati utili per far rifiatare i titolari.

Per quanto riguarda i vice-Santana le piste più calde, al momento, sembrano esser quelle che portano a Floriano del Bari e Piccolo della Cremonese: “Il primo è un esterno d’attacco che può giocare da seconda punta e piace al tecnico, il secondo è più un trequartista adattabile ad un ruolo di punta esterna ed è seguito con attenzione dalla dirigenza. Entrambi vicini, almeno per posizione in campo, a quello che è stato finora Santana, sebbene l’argentino abbia pure coperto in casi eccezionali il ruolo di prima punta, difficilmente proponibile per entrambi i candidati a prendere il suo posto“, si legge sul quotidiano.

In entrambi i casi, però, c’è anche da tenere in considerazione la questione legata al regolamento per gli acquisti di calciatori svincolati, che potranno indossare na nuova maglia solamente a 30 giorni di distanza dall’ultima gara disputata con la precedente squadra. Piccolo è sceso in campo ieri in Cremonese-Juve Stabia e quindi potrebbe scendere in campo solamente a partire dalla quarta giornata di ritorno contro il Marina di Ragusa, Floriano invece, avendo giocato l’ultima partita col Bari l’8 dicembre salterebbe solamente la prima di ritorno contro il Marsala.

La società rosanero in questo momento è concentrata nel cercare un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Pergolizzi, ma l’organico necessiterebbe di qualche ulteriore innesto. Nel pacchetto arretrato non sono presenti terzini che possano sostituire Doda e Vaccaro, mentre in avanti non c’è un sostituto di Mattia Felici, attaccante classe 2001. Un nuovo 2001 Pergolizzi lo verrebbe a centrocampo, magari con caratteristiche di interdizione, ma per adesso i fari sono puntati su un nuovo attaccante. Per il nuovo tassello in mediana si può ancora attendere…

