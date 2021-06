Barcellona, Xavi dopo il rinnovo con l’Al Sadd: “Koeman merita rispetto”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Barcellona, Xavi, circa il proprio futuro sulla panchina dei blaugrana

Xavi ha rinnovato il propio contratto con l' Al Sadd e si è così espresso circa la chiamata che aveva ricevuto dal suo ex club: il Barcellona . In particolare, l'ex centrocampista della Nazionale spagnola ha sottolineato l'importanza di procedere step by step in un percorso di crescita. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Ho firmato per altri due anni e io e la mia famiglia siamo felici così, non sentiamo la necessità di cambiare, fermo restando che sono aperto alle offerte di altri club, ma il tutto con la massima calma - ha dichiarato Xavi a La Vanguardia -. Sto imparando, anche commettendo i miei errori, ma all'Al Sadd posso farlo e avrò anche un ruolo importante in vista dei Mondiali del Qatar. Il Barcellona? Ha un allenatore che è Koeman e che merita grande rispetto e poi io non ho nessuna fretta. Poi vedremo quello che succederà, quando il Barcellona mi ha chiamato sentivo che non era ancora il momento. E poi la penso come Xabi Alonso che dice di voler fare l'allenatore alla sua maniera, procedendo per gradi".