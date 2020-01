Barcellona, Setién: “Perez alla Roma? Abbiamo preso una decisione condivisa. Vi dico cosa penso”

Grande attesa per il debutto di Carles Perez con la maglia della Roma.

L’attuale tecnico del Barcellona, precedente squadra del giovane attaccante spagnolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni proprio in merito al neo acquisto giallorosso, rivelando alcuni retroscena sulla cessione da parte dei blaugrana. Di seguito le parole del coach ex Betis, rilasciata in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Leganés: “Abbiamo preso una decisione condivisa. Io e lui abbiamo parlato chiaramente, ma non posso svelare cosa ci siamo detti. Niente da aggiungere, quindi, se non che il club e lo stesso Carles Perez conoscono bene la mia opinione sul giocatore. Il suo trasferimento alla Roma è una buona opzione“.

Il calciatore catalano, sbarcato nella giornata odierna in Italia, si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo con una prelazione a favore dei blaugrana in caso di cessione futura.

