Palermo, il cordoglio del club rosanero per la morte di Pelè

Il Palermo dà l'addio a Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè. E' giunta in serata la notizia della scomparsa dell'ex giocatore di New York Cosmos e Santos, con diversi esponenti del mondo del calcio che si sono raccolti nel dolore per la morte di un grandissimo del calcio mondiale. Leggenda e uomo di sport, talento naturale e trascinato dai suoi valori di vita. Il club rosanero ha voluto mandare un messaggio alla famiglia tramite l'account Twitter della società, diramando le più sentite condoglianze per la scomparsa di Pelè