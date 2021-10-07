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Nations League, Belgio-Francia: le formazioni ufficiali del match

SOCHI, RUSSIA - JUNE 18: Romelu Lukaku of Belgium celebrates after scoring his team's second goal with team mates Dries Mertens and Eden Hazard during the 2018 FIFA World Cup Russia group G match between Belgium and Panama at Fisht Stadium on June 18, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Alle ore 20.45 il Belgio di Romelu Lukaku affronterà in quel di Torino la Francia nella gara valida per la semifinale di Nations League

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Alle ore 20,45 in quel di Torino andrà in scena la sfida tra il Belgio e la Francia, match valido per la seconda semifinale di Nations League. Le formazioni ufficiali del match.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Ct: Martinez.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.

ARBITRO: Siebert (Ger).

GUARDALINEE: Seidel e Beitinger (Ger).

IV UOMO: Osmers (Ger).

VAR: Dingert (Ger).

AVAR: Van Boekel (Ola).

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