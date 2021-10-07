Alle ore 20,45 in quel di Torino andrà in scena la sfida tra il Belgio e la Francia, match valido per la seconda semifinale di Nations League. Le formazioni ufficiali del match.
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Nations League, Belgio-Francia: le formazioni ufficiali del match
Alle ore 20.45 il Belgio di Romelu Lukaku affronterà in quel di Torino la Francia nella gara valida per la semifinale di Nations League
BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Ct: Martinez.
FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.
ARBITRO: Siebert (Ger).
GUARDALINEE: Seidel e Beitinger (Ger).
IV UOMO: Osmers (Ger).
VAR: Dingert (Ger).
AVAR: Van Boekel (Ola).
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