si conferma uno dei punti di riferimento deldi Filippo Inzaghi. Intelligenza tattica, qualità tecniche e capacità di inserirsi in zona offensiva fanno del numero 10 una pedina fondamentale nello scacchiere rosanero. Anche ad Ascoli è arrivata un'ulteriore dimostrazione del suo peso nella squadra: partito inizialmente dalla panchina, è entrato a inizio ripresa e dopo appena dieci minuti ha firmato il gol del pareggio su assist di Cassandro. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista sta vivendo una fase particolarmente positiva, soprattutto per quanto riguarda il rendimento realizzativo.

La capacità di trovare la porta avversaria non è una novità per Ranocchia. Già ai tempi di Corini, quando veniva impiegato prevalentemente da trequartista, aveva dimostrato di avere un buon feeling con il gol, chiudendo i primi sei mesi a Palermo con quattro reti. Il successivo arretramento in mediana, prima con Mignani e poi con Dionisi, sembrava averne ridotto l'incisività offensiva: nella stagione 2024/25, infatti, era arrivata soltanto una marcatura.

L'approdo di Inzaghi ha però cambiato le caratteristiche del suo impiego. Pur continuando a giocare da mezzala, Ranocchia è oggi molto più presente nella trequarti avversaria e riesce a inserirsi con maggiore continuità, diventando una minaccia costante per le difese avversarie.

A confermare questa crescita ci sono i numeri: negli ultimi dodici mesi nessun centrocampista non offensivo ha segnato quanto il rosanero in Serie B. Ranocchia ha raggiunto quota otto gol, sei realizzati nella stagione 2025/26 e due in quella attuale. Un rendimento che lo colloca davanti a giocatori come Calò e Doumbia, entrambi a quota sei reti nello stesso arco temporale, ma attualmente impegnati rispettivamente in Serie A con il Frosinone e nella Liga portoghese con lo Sporting Lisbona.

Il repertorio del numero 10 è piuttosto completo. Ranocchia sa rendersi pericoloso attraverso gli inserimenti in profondità, come dimostrato proprio nella partita contro l'Ascoli, ma anche con le conclusioni dalla distanza. Un esempio è il gol realizzato contro l'Arezzo a inizio campionato, arrivato grazie a una delle sue qualità migliori: la capacità di trovare la porta anche da fuori area.

Alla ripresa del campionato, il centrocampista sarà chiamato a confermare il proprio peso all'interno della squadra. Il Palermo farà visita al Catanzaro, in una trasferta dal significato particolare per i rosanero, ancora legati al ricordo dell'eliminazione dai playoff della scorsa stagione. Ranocchia fu tra i giocatori maggiormente colpiti da quella delusione, con le lacrime dopo la partita del Barbera rimaste impresse nella memoria dei tifosi. Adesso avrà l'opportunità di tornare protagonista in una sfida importante anche per consolidare il primato in classifica.

Potrebbero cambiare, inoltre, gli equilibri nelle rotazioni del centrocampo. L'eventuale uscita di Mazzitelli dalla lista degli over per consentire il reintegro di Strefezza, che sta proseguendo il proprio recupero allenandosi parzialmente con il gruppo, ridurrebbe le alternative a disposizione di Inzaghi in mediana. Ranocchia e Segre rappresenterebbero le prime scelte, con Estevez e Gomes pronti a subentrare.

Il calendario particolarmente intenso da qui alla fine dell'anno potrebbe comunque spingere l'allenatore a concedere qualche turno di riposo ai titolari. Finora, però, Inzaghi ha dimostrato di affidarsi soprattutto agli uomini che garantiscono maggiore equilibrio e continuità. E con un Ranocchia così incisivo anche sotto porta, rinunciare al suo contributo diventa ancora più complicato.