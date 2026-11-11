L'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, è intervenuto al Social Football Summit, ospitato all'Allianz Stadium di Torino, per fare il punto sul progetto del nuovo stadio rosanero. Un percorso che coinvolge oltre 150 persone e che si trova attualmente in una fase di ridefinizione sul piano amministrativo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Gardini ha sottolineato il lavoro portato avanti finora e le prospettive per il futuro: «Oltre 150 persone sono coinvolte nel progetto». L'obiettivo è riuscire ad avviare i lavori nella stagione 2027/28, una prospettiva che il dirigente considera un traguardo importante per la città: «Sarebbe un risultato straordinario per Palermo».

Il progetto rappresenta uno degli obiettivi strategici del club, intenzionato a dotarsi di un impianto moderno e a rafforzare il proprio legame con il territorio.