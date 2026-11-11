Il Palermo ha cambiato marcia in trasferta. La squadra di Filippo Inzaghi sta dimostrando di aver superato una delle difficoltà che avevano caratterizzato le precedenti stagioni, riuscendo a ottenere risultati importanti anche lontano dal Barbera. Un rendimento che ha permesso ai rosanero di eguagliare un primato che resisteva dal 2017/18.

Come racconta il Giornale di Sicilia, Johnsen e compagni sono rimasti imbattuti nelle prime sei trasferte di campionato, proprio come accaduto nove anni fa. Il bilancio parla di tre vittorie e tre pareggi, per un totale di 12 punti e una media di due a partita. I successi sono arrivati contro Arezzo, Empoli e Mantova, mentre le gare contro Avellino, Pisa e Ascoli si sono concluse in parità. Soltanto il Modena ha fatto meglio, conquistando un punto in più con lo stesso numero di partite esterne disputate.

Il confronto con le stagioni precedenti evidenzia ulteriormente il cambiamento. Nello scorso campionato il Palermo aveva raccolto 26 punti in 19 trasferte, con una media di 1,3 punti a partita. Ancora più complicato era stato il rendimento della squadra di Dionisi, capace di conquistare appena 23 punti lontano da casa e di chiudere al sesto posto nella graduatoria delle gare esterne.

A rendere ancora più significativo il percorso attuale sono anche i risultati ottenuti contro alcune delle squadre che occupano le zone alte della classifica. Spicca soprattutto il 2-0 contro il Mantova, che in quel momento si trovava al secondo posto, ma anche il pareggio in rimonta contro il Pisa e l'ultimo punto conquistato ad Ascoli, contro un'avversaria in lotta per le posizioni di vertice.

Il prossimo appuntamento sarà quello contro il Catanzaro, al ritorno dalla sosta. Un'altra trasferta che potrebbe consentire ai rosanero di stabilire un nuovo primato: diventare imbattuti nelle prime sette gare esterne di campionato. Il mal di trasferta, insomma, sembra ormai soltanto un ricordo.