La sosta per le Nazionali permetterà al Palermo di recuperare energie e alcuni elementi in vista della ripresa del campionato. Tra questi c'è anche Filippo Inzaghi, che dopo la sfida contro l'Ascoli ha accusato una ricaduta influenzale. Per precauzione, l'allenatore rosanero osserverà alcuni giorni di riposo, con il rientro al lavoro previsto nella settimana che precederà la partita contro il Catanzaro. L'influenza ha avuto conseguenze anche sulle convocazioni dell'Italia Under 21: secondo quanto riportato da Giornale di Sicilia Vavassori non prenderà parte agli impegni degli Azzurrini, essendo stato escluso dalla lista a causa delle condizioni fisiche che lo avevano già condizionato nell'ultima gara di campionato.