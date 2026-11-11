Il Palermo di Filippo Inzaghi sta vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo, tanto da superare i risultati ottenuti dallo stesso allenatore nelle precedenti esperienze vincenti in Serie B. Come racconta il Giornale di Sicilia, i 27 punti conquistati nelle prime undici giornate, senza sconfitte e con il miglior attacco del campionato, rappresentano un primo segnale importante in direzione dell'obiettivo stagionale. Nonostante Inzaghi continui a predicare prudenza, ricordando che la squadra non ha ancora raggiunto alcun traguardo, i numeri confermano la solidità del percorso intrapreso.

L'imbattibilità, la forza offensiva e il rendimento casalingo al Barbera sono tra i principali punti di forza dei rosanero. A fare la differenza, però, sono soprattutto il lavoro e la dedizione con cui la squadra prepara ogni partita, indipendentemente dall'avversario. Prima dell'inizio della stagione, dopo la delusione per la mancata promozione, Inzaghi aveva fissato quota 80 punti come obiettivo da raggiungere. Al Palermo ne mancano ancora 53 in 27 giornate: un traguardo alla portata se verranno mantenuti il ritmo e lo spirito mostrati finora, pur con la necessità di correggere alcune difficoltà emerse soprattutto nelle fasi iniziali delle partite.

I numeri attuali permettono anche un confronto con le precedenti promozioni ottenute dal tecnico. Al Benevento, nella stagione 2019/20, e al Pisa, nel 2024/25, dopo undici giornate Inzaghi aveva raccolto 24 punti, con una sconfitta già all'attivo. Con il Palermo, invece, il bottino è di tre punti superiore e non ci sono ancora ko. Al termine di quelle stagioni il tecnico aveva raggiunto rispettivamente 86 punti in Campania e 76 in Toscana, dimostrando quanto la continuità nel corso del campionato sia determinante per conquistare la promozione.

Anche le altre esperienze in Serie B confermano la capacità di Inzaghi di partire forte. Dopo undici giornate aveva raccolto 17 punti con il Venezia nel 2017/18, 21 con il Brescia nel 2021/22 e 19 con la Reggina nel 2022/23 e con il Palermo nella stagione 2025/26. In diverse occasioni, tuttavia, al buon avvio era seguito un rallentamento nella seconda parte del campionato, senza impedire alle squadre di raggiungere i playoff. Adesso l'obiettivo è evitare che si ripeta lo stesso scenario e compiere quel salto di qualità mancato nella scorsa stagione, conclusa con il quarto posto e l'eliminazione in semifinale playoff contro il Catanzaro.

Un altro segnale importante riguarda la mentalità trasmessa dal tecnico al gruppo. Anche al Del Duca, nonostante le condizioni di salute non ottimali, Inzaghi ha voluto essere regolarmente in panchina per stare vicino ai suoi giocatori in una delle trasferte più complicate della stagione. Alla ripresa del campionato il Palermo affronterà proprio il Catanzaro, nel frattempo scivolato all'ultimo posto dopo aver mancato la promozione in finale playoff. La richiesta dell'allenatore sarà ancora una volta quella di mantenere alta la concentrazione e dimostrare concretamente il valore della squadra. Un atteggiamento già mostrato nelle vittorie contro Empoli, al Castellani con quattro gol e 35 conclusioni complessive, e contro la Carrarese, nell'ennesimo successo casalingo dell'anno solare. Due ulteriori passi verso un obiettivo che, secondo il quotidiano, il Palermo ha tutti gli strumenti per raggiungere.