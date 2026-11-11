La Curva Nord del Palermo si unisce sotto un'unica bandiera. Una svolta storica per il tifo rosanero, annunciata attraverso due comunicati ufficiali diffusi dalla Curva Nord Inferiore e dalla Curva Nord 12. A partire dalla partita contro il Südtirol, i due gruppi si ritroveranno insieme nell'anello superiore dello stadio Renzo Barbera, dando vita a un'unica realtà: Curva 12 Nord Palermo.

La decisione arriva dalla Curva Nord Inferiore, che ha annunciato la chiusura del proprio gruppo e la deposizione degli storici vessilli, spiegando le ragioni di una scelta maturata nel segno dell'unione. «Non è una resa, né un passo indietro: è un atto d'amore incondizionato verso i nostri colori e la nostra città. Finché la Nord sarà divisa, non potremo mai sprigionare tutto il nostro potenziale. Per questo motivo abbiamo deciso di risalire la china e fare un unico e decisivo passo: ci trasferiamo tutti nell'anello superiore del Renzo Barbera», si legge nel comunicato.

I sostenitori della Curva Nord Inferiore porteranno con sé lo storico striscione "PALERMO", che andrà ad affiancare quelli già presenti per comporre un'unica scritta: CURVA 12 NORD - PALERMO. Il messaggio del gruppo è chiaro: «Basta divisioni, basta personalismi. Unico gruppo, unico blocco, un solo ruggito. Ci uniamo per trascinare la squadra verso la Serie A e conquistare i palcoscenici che questa città e questa tifoseria meritano di calcare».

Anche la Curva Nord 12 ha accompagnato l'annuncio con un comunicato, ripercorrendo i dieci anni dalla propria nascita e il progetto avviato con l'obiettivo di ricostruire la Curva Nord attraverso regole condivise, un'unica mentalità e una passione comune per il Palermo e per la città. «Dieci anni fa nasceva Curva Nord 12, con un obiettivo chiaro e ambizioso: ricostruire la CURVA NORD. Per farlo ci sarebbero volute regole chiare, ma soprattutto bisognava avere un'unica anima, un'unica mentalità, guidati da una sola, immensa passione», si legge nella nota.

Il gruppo ha quindi ufficializzato la novità in vista del prossimo impegno casalingo: «Dalla partita Palermo-Südtirol, la Curva Nord per la prima volta nella sua storia sarà unita sotto un unico nome. Tutti insieme. Tutti nell'anello superiore». La Curva Nord 12 accoglierà così i sostenitori provenienti dall'anello inferiore, in un ricongiungimento che rappresenta il punto d'arrivo di un percorso coltivato nel tempo.

«Non si tratta soltanto di un cambiamento di posizione. È il compimento di un progetto, la realizzazione di un'idea, la conferma che ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che ci ha tenuti divisi. Da oggi non ci saranno più distanze, ma soltanto un unico muro rosanero. Non ci saranno più differenze, ma soltanto una sola voce e una sola casa», prosegue il comunicato.

La parola d'ordine, dunque, è una sola: unità. Dalla prossima partita contro il Südtirol, il Barbera avrà una Curva Nord riunita nell'anello superiore, con un'unica identità e l'obiettivo di spingere il Palermo verso traguardi sempre più ambiziosi. Il messaggio finale della Curva Nord 12 riassume il significato della svolta: «Un'unica curva. Un'unica mentalità. Un'unica passione. Perché Palermo viene prima di tutto. Perché l'unità non è una parola, ma una responsabilità».