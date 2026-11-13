Seresta il principale riferimento offensivo del Palermo, il protagonista inatteso di questo avvio di stagione è senza dubbio. Il norvegese si è trasformato in uno dei giocatori più decisivi della squadra di Filippo Inzaghi, diventando un autentico trascinatore tra gol e assist. Un rendimento che, soltanto qualche mese fa, in pochi avrebbero immaginato, soprattutto considerando quanto mostrato nella seconda parte dello scorso campionato.

Come racconta il Corriere dello Sport, Johnsen era arrivato a gennaio dalla Cremonese per aumentare fantasia e qualità nell'attacco rosanero. La sua prima esperienza in Sicilia si era però conclusa con numeri piuttosto contenuti: appena un gol e un assist. Le qualità tecniche non erano mai state in discussione, ma spesso le giocate individuali non si traducevano in risultati concreti. Anche il suo curriculum non offriva particolari garanzie realizzative: il miglior bottino stagionale era stato di otto reti, sei in campionato e due nei playoff, nella stagione che aveva portato la Cremonese in Serie A.

A cambiare le prospettive è stato Inzaghi, che ha deciso di costruire il nuovo assetto offensivo attorno a due esterni d'attacco a supporto di Pohjanpalo. Una scelta che ha valorizzato le caratteristiche del norvegese, permettendogli di trovare una collocazione ideale. Del resto, già durante il ritiro estivo l'allenatore aveva individuato il potenziale realizzativo del giocatore, fissando un obiettivo preciso: «Con le sue doti e in quella posizione Johnsen deve fare minimo 7/8 gol». Una previsione che, a metà novembre, è già stata ampiamente rispettata.

La svolta è arrivata soprattutto sotto porta. Johnsen continua a partire largo a sinistra, dove ha trovato un'ottima intesa con Augello, favorendone spesso gli inserimenti. Rispetto alla passata stagione, però, è aumentata sensibilmente la concretezza. Il norvegese non ha rinunciato alle giocate tecniche e alle finezze che caratterizzano il suo repertorio, ma ha imparato a essere più efficace nelle conclusioni, sfruttando soprattutto i tiri a giro. Appassionato di golf, sembra aver trovato finalmente lo swing giusto anche sul terreno di gioco.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione la sua crescita. Johnsen è attualmente il miglior marcatore del Palermo con sette gol in campionato, ai quali si aggiunge una rete in Coppa Italia. È anche il principale uomo assist della squadra: cinque in Serie B e altri due nella competizione nazionale. Considerando tutte le marcature a cui ha partecipato, nessun calciatore di Serie A o Serie B ha contribuito a un numero superiore di gol della propria squadra.

La sua storia calcistica, inoltre, è già legata a esperienze vincenti nel campionato italiano. Arrivato al Venezia nel 2020, ha conquistato subito la promozione, ripetendosi due anni fa con la Cremonese. Adesso il norvegese vuole provare a regalare un'altra grande soddisfazione, questa volta al Palermo.

A 28 anni, Johnsen ha ancora diversi obiettivi da raggiungere. La concorrenza rende complicato un ritorno nella Nazionale maggiore norvegese, con cui ha collezionato finora una sola presenza nel 2021, ma la priorità resta quella di mantenere un rendimento costante e dimostrare di poter essere decisivo con continuità. Le sue qualità non sono mai mancate: la sfida è riuscire a limitare quegli alti e bassi che spesso accompagnano i giocatori più estrosi.

Anche gli allenamenti di questi giorni a Torretta confermano il suo ottimo momento, con alcune giocate di qualità che testimoniano la condizione del numero rosanero. Il prossimo traguardo è raggiungere la doppia cifra stagionale, un risultato mai ottenuto finora in carriera. Il Palermo ha già trovato in lui un'arma offensiva fondamentale: quando Pohjanpalo non riesce a lasciare il segno, ci pensa l'altro biondo arrivato dal Nord a trascinare la squadra di Inzaghi.