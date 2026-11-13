La pausa per le Nazionali sta per lasciare spazio a un periodo particolarmente impegnativo per il. Dopo la sosta, la squadra di Filippo Inzaghi sarà chiamata ad affrontare un vero e proprio tour de force, contra campionato e Coppa Italia. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il calendario metterà alla prova le energie e la capacità di gestione dei rosanero, che dovranno passare rapidamente dall'attuale pausa a una serie ravvicinata di impegni.

Una delle particolarità del prossimo calendario riguarda proprio le gare infrasettimanali, destinate a diventare una costante. Il primo appuntamento sarà quello del 24 novembre, quando il Palermo ospiterà il Südtirol al Barbera, appena tre giorni dopo la trasferta contro il Catanzaro. Successivamente sarà la volta della Cremonese, attesa a Palermo mercoledì 9 dicembre, a sole 72 ore dalla partita in trasferta contro il Verona.

Il calendario prevede poi un altro impegno ravvicinato in Coppa Italia: martedì 15 dicembre i rosanero saranno di scena a Bologna, appena tre giorni dopo la trasferta di Cesena. Una sequenza di partite che richiederà un'attenta gestione delle forze e rotazioni adeguate da parte di Inzaghi, soprattutto considerando l'importanza degli obiettivi stagionali.

In questo scenario diventa fondamentale recuperare gli elementi attualmente indisponibili. Tra questi c'è Gabriel Strefezza, che continua a svolgere un lavoro parzialmente differenziato e attende di completare il percorso di recupero per tornare ad allenarsi stabilmente con il gruppo. Il suo rientro rappresenterebbe una risorsa importante per aumentare le alternative offensive a disposizione dell'allenatore in una fase così intensa della stagione.

Intanto, nella giornata di ieri, il Palermo ha svolto una seduta mattutina al centro sportivo di Torretta. Nel pomeriggio spazio anche all'incontro con i tifosi al Centro Commerciale Forum, dove Cassandro e Mazzitelli sono stati accolti calorosamente da oltre 300 persone.

Nel frattempo è partita anche la vendita dei biglietti per la sfida casalinga contro il Südtirol del 24 novembre. Per l'occasione sarà attiva una promozione dedicata ai sostenitori rosanero, che potranno acquistare i tagliandi per la Gradinata e le Curve a una tariffa unica vantaggiosa.