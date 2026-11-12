La sosta per le Nazionali rappresenta un'occasione importante per il, impegnato non soltanto nella preparazione della ripresa del campionato, ma anche nel recupero degli elementi attualmente indisponibili. Come racconta il Giornale di Sicilia, arrivano segnali incoraggianti da, che nell'ultima seduta a Torretta ha iniziato a lavorare parzialmente con il resto della squadra.

L'allenamento di ieri mattina si è aperto con una sessione di lavoro dedicata alla forza in palestra. Successivamente i rosanero si sono spostati sul terreno di gioco, dove lo staff tecnico ha proposto diverse esercitazioni situazionali: sfide individuali uno contro uno, partitine due contro due e situazioni di tre contro due. La seduta si è conclusa con una partita con le sponde.

L'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni dei calciatori che stanno cercando di tornare a disposizione di Filippo Inzaghi. La notizia più positiva riguarda proprio Strefezza, che dopo il periodo trascorso lontano dal campo ha ripreso gradualmente il lavoro insieme ai compagni. Si tratta ancora di un rientro parziale, ma rappresenta un passo avanti nel percorso di recupero del brasiliano.

Lo staff rosanero continuerà a monitorare quotidianamente le sue condizioni, senza correre rischi e rispettando i tempi necessari per il pieno recupero. L'obiettivo è riaverlo a disposizione nella settimana che porterà alla trasferta contro il Catanzaro, appuntamento per il quale il suo rientro resta una possibilità da valutare in base alle risposte fisiche dei prossimi giorni.

Situazione da seguire anche per Palumbo, che sta proseguendo il proprio percorso di recupero con gradualità. Per il centrocampista non sono previste accelerazioni: lo staff valuterà i progressi prima di ipotizzare un ritorno a pieno regime. Servirà invece ancora più tempo per Barba, il cui recupero richiede ulteriori passaggi prima di poter pensare a un reinserimento nel gruppo.

La settimana di lavoro a Torretta diventa quindi fondamentale per recuperare energie e uomini in vista della ripresa. Il possibile ritorno di Strefezza rappresenterebbe una notizia importante per Inzaghi, che potrebbe ritrovare una pedina preziosa per aumentare le soluzioni offensive del Palermo.