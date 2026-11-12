I numeri, a volte, non raccontano tutta la verità. Una sola porta inviolata e una percentuale di parate del 67,9% potrebbero far pensare a un rendimento ordinario, masta dando un contributo importante alla stagione del. L'estremo difensore rosanero, infatti, si è reso protagonista di diversi interventi decisivi, contribuendo alla lunga serie di risultati positivi della squadra di

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l'ex Juventus è tornato stabilmente titolare dalla trasferta contro il Mantova, dopo aver superato alcuni problemi fisici che gli avevano impedito di trovare continuità e avevano lasciato spazio a Fortin, protagonista di un'ottima sostituzione. Da quel momento Perin ha messo la propria firma sulle partite disputate, dimostrando di essere un elemento affidabile per la retroguardia rosanero.

Arrivato in estate per sostituire l'infortunato Joronen, il cui rientro è previsto non prima di febbraio-marzo, il portiere ha collezionato finora sette presenze, incassando nove reti. Nessuna di queste, tuttavia, è riconducibile a responsabilità specifiche del numero uno. Il 4-2-3-1 adottato da Inzaghi, infatti, presenta un'impostazione più offensiva rispetto al passato e richiede una gestione differente delle energie, con la squadra che può concedere qualcosa nelle fasi iniziali per poi aumentare la propria spinta offensiva.

Un altro aspetto importante riguarda il gioco con i piedi. Tra gli obiettivi della dirigenza, con Osti in prima linea, c'era quello di portare a Palermo un portiere capace di contribuire maggiormente alla costruzione. Sotto questo profilo Perin rappresenta una garanzia: i suoi rilanci permettono spesso di trovare i compagni liberi e di avviare situazioni potenzialmente pericolose. Una caratteristica condivisa anche da Fortin.

Il contributo più evidente, però, arriva dagli interventi tra i pali. In totale sono 19 le parate effettuate in questo avvio di stagione, ma quattro si sono rivelate particolarmente importanti per proteggere il risultato. La prima è arrivata contro il Mantova, sul tiro a giro di Kouda, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. La seconda, sempre a risultato fermo, sul colpo di testa di Ruggeri nella sfida contro la Carrarese. Contro il Vicenza, invece, Perin ha negato il gol a Pietrelli con il Palermo sotto 0-1, mentre ad Ascoli è stato decisivo sul tiro a giro di Silipo, con i rosanero avanti 1-0.

Proprio quest'ultimo intervento ha avuto un peso particolare. La parata è arrivata nel momento di maggiore pressione dei marchigiani, nel finale del primo tempo: un eventuale raddoppio avrebbe potuto cambiare completamente l'andamento della gara. I riflessi del portiere hanno invece mantenuto il Palermo in vantaggio, anche se la partita si sarebbe poi conclusa sull'1-1.

La scelta di Osti, dunque, non era quella di puntare su un estremo difensore chiamato a compiere un numero elevato di parate in ogni partita, ma su un profilo capace di farsi trovare pronto nei momenti più delicati. E Perin sta rispondendo alle aspettative, mettendo a disposizione esperienza, sicurezza e affidabilità.

Le statistiche individuali, prese singolarmente, non lo collocano tra i migliori portieri della Serie B: con 19 interventi non rientra nella top 10 per numero di parate, una graduatoria guidata da Sorrentino del Padova con 46. Anche nella percentuale di tiri salvati, pari al 67,9%, è distante dalle prime posizioni, occupate da Vukovic della Juve Stabia con l'85,6%.

Ma il valore del suo rendimento va letto soprattutto attraverso il peso degli interventi e i risultati ottenuti dalla squadra. Il Palermo è ancora imbattuto e, nonostante le 13 reti complessivamente subite, ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di trovare le contromisure necessarie. Anche Perin, con le sue parate, è parte integrante di questo percorso. Una certezza silenziosa per la squadra di Inzaghi.