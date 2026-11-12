L'esperienza a Palermo ha giÃ lasciato il segno nel percorso di. Il giovane portiere rosanero ha raccontato ai microfoni di Tgs le emozioni vissute in questi primi mesi in Sicilia, soffermandosi sull'atmosfera del Barbera, sul rapporto cone sulle ambizioni per il futuro. Un'avventura che, inizialmente, non si aspettava potesse assumere questi contorni, ma che oggi vorrebbe proseguire a lungo.

«Giocare al Barbera Ã¨ sempre un onore, penso per qualsiasi giocatore di qualsiasi etÃ , e lo Ã¨ ancor di piÃ¹ per me, che sono un ragazzo giovaneÂ», ha raccontato Fortin. Il portiere ha sottolineato quanto sia speciale scendere in campo davanti a uno stadio gremito: Â«Avere l'opportunitÃ di poter giocare in questo stadio mi riempie di orgoglio e anche di carica agonistica. Entrare in uno stadio sempre pieno, con 35 mila persone, Ã¨ un po' il sogno che abbiamo tutti da bambini. Poterlo realizzare mi fa lavorare ancora piÃ¹ forte per il futuroÂ».

Il suo arrivo in Sicilia era stato programmato con un ruolo ben preciso: fare da secondo a Joronen. Il grave infortunio alla spalla del finlandese, perÃ², ha cambiato le gerarchie e offerto al giovane ex Padova l'opportunitÃ di mettersi in mostra. Â«Al mio arrivo qui le gerarchie erano chiare. Dopo l'infortunio di Joronen mi sono ritrovato a giocare un po' inaspettatamente. PerÃ² tutti i giorni mi alleno, come tutti quelli che fanno parte di una rosa, per giocare. Mi sono fatto trovare pronto e sono molto contento delle prestazioni che ho fattoÂ», ha spiegato.

Fortin ha risposto presente anche quando Perin ha dovuto fermarsi per alcuni problemi fisici, tornando a disposizione dello staff tecnico e contribuendo ai risultati della squadra. Â«Anche dopo, con l'arrivo di Mattia, che ha avuto qualche problema fisico, sono subentrato e ho fatto, secondo me, delle ottime prestazioni che hanno contribuito a tenerci dove siamo in classificaÂ».

Parole di grande stima anche per Inzaghi, con cui il portiere ha avuto modo di instaurare un rapporto positivo. Â«Conoscere un personaggio come il mister, che fino a poco prima vedevi solo in televisione, Ã¨ stato un grandissimo onoreÂ», ha dichiarato, raccontando anche la sorpresa provata quando l'allenatore lo ha contattato prima del trasferimento a Palermo. Â«Mi ha fatto un po' strano, perchÃ© comunque ti sta chiamando Pippo Inzaghi. PerÃ² il mister ti fa sentire sempre a tuo agio. Abbiamo un bellissimo rapporto, come con tutta la squadra. Da lui si puÃ² solo imparare: per quello che ha fatto in carriera Ã¨ un personaggio e delle partiteÂ».

Il momento positivo del Palermo, attualmente al primo posto in classifica, non deve perÃ² far abbassare la concentrazione. Fortin ha spiegato che all'interno dello spogliatoio l'obiettivo Ã¨ continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dalla posizione in graduatoria: Â«Quello che ci siamo detti Ã¨ di non guardare la classifica. Abbiamo qualche punto di vantaggio sulle inseguitrici, perÃ² non dobbiamo farci illudere, perchÃ© il campionato Ã¨ lunghissimoÂ».

Infine, il portiere ha parlato del proprio futuro, manifestando chiaramente la volontÃ di restare in Sicilia. Il suo arrivo era stato accompagnato da qualche perplessitÃ , ma l'accoglienza ricevuta ha cambiato rapidamente le sue sensazioni: Â«Sono arrivato a Palermo un po' scettico, perÃ² giÃ dai primi giorni ho percepito un amore e un calore veramente incredibili. Mi sono ambientato benissimo, vivo qui con la mia ragazza e stiamo benissimoÂ».

Fortin Ã¨ attualmente in prestito con diritto di riscatto e non nasconde il desiderio di convincere la societÃ a puntare ancora su di lui: Â«Il mio futuro lo vedo sicuramente rosanero. Sono in prestito con diritto di riscatto e il mio sogno e il mio obiettivo sono quelli di meritarmi la riconferma qui a PalermoÂ». Un messaggio chiaro: il giovane portiere vuole continuare a difendere la porta rosanero e conquistarsi un posto nel progetto del Palermo.